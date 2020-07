Papa Francesco: 'Penso a Santa Sofia e sono molto addolorato' (Di domenica 12 luglio 2020) 'Penso a Santa Sofia e sono molto addolorato'. Con queste parole, pronunciate durante l' Angelus in Piazza San Pietro, Papa Francesco commenta la decisione del governo turco di convertire il monumento ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Papa Francesco: 'Penso alla moschea di Santa Sofia e sono molto addolorato' #PapaFrancesco - vaticannews_it : #10luglio #PapaFrancesco nomina Mario Draghi alla Accademia delle Scienze Sociali #Vaticano Approfondisci: - Avvenire_Nei : 7 anni dopo la sua visita nell'isola siciliana il Papa nella Messa a Santa Marta: 'La Libia è un inferno, un lager.… - CrisciEdoardo : RT @MediasetTgcom24: Papa Francesco: 'Penso alla moschea di Santa Sofia e sono molto addolorato' #PapaFrancesco - MarianoGiustino : Struggenti parole di #Papa #Francesco su #SantaSofia: 'Il mare porta i miei pensieri più lontano.Penso a… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Papa Francesco critica Erdogan per Santa Sofia tornata moschea “sono molto addolorato per quanto avvenuto a Istanbul”. Consiglio mondiale Chiese attacca la Turchia Un silenzio lungo 5 secondi che può ...Roma, 12 lug 12:43 - (Agenzia Nova) - Papa Francesco si è detto “addolorato” per la decisione del governo turco di riconvertire Santa Sofia da museo a moschea. Nel corso della tradizionale messa domen ...