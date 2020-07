Marmo sui binari davanti al campo rom di Salone: treno lo colpisce e rischia di esplodere (Di domenica 12 luglio 2020) Ha rischiato di finire in tragedia un incidente ferroviario occorso all’altezza del campo nomadi di Salone, dove un treno ha centrato un blocco di Marmo posizionato sui binari e ha rischiato di deragliare. L’evento è avvenuto sulla tratta ferroviaria che collega il territorio del Lazio all’Abruzzo, con la corsa di collegamento che per l’incidente è arrivata a raggiungere i 150 minuti di ritardo sulle proprie fermate. Si tratta di un palese sabotaggio della linea Roma-Sulmona, considerato come sui binari in prossimità della stazione di Salone sono stati posizionati una panchina di ferro e diversi blocchi di Marmo. Una situazione non nuova per questa tratta ferroviaria ... Leggi su ilcorrieredellacitta

