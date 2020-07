Le rotte dei migranti irregolari dal Bangladesh (Di domenica 12 luglio 2020) La chiusura dei voli da Dacca a Fiumicino e dagli altri paesi a rischio aiuta indirettamente i trafficanti di esseri umani. La Repubblica illustra oggi in un’infografica i due percorsi più battuti da chi prova ad entrare in Europa dal Bangladesh. Una prima tappa in aereo verso la Turchia per poi spostarsi in Grecia via mare e da lì verso i Balcani. L’alternativa dall’Africa, Libia o Tunisia e poi attraverso il Mediterraneo. Le rotte dei migranti irregolari dal Bangladesh (La Repubblica, 12 luglio 2020)Repubblica spiega oggi che i trafficanti chiedono da 5 a 8.000 euro per un volo da Dacca a Tripoli o Tunisi, per il visto concesso grazie ai buoni uffici nei palazzi dei governi e per l’ultima tratta su un barcone verso l’Europa: Anche di più, fino a ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : rotte dei Le rotte dei migranti irregolari dal Bangladesh next Morto col parapendio a Trappeto, la vedova: "Vogliamo la verità, Sandro la merita"

La vedova Inghilleri ha scelto di rompere il silenzio 20 giorni dopo quell'incidente che ha travolto, come un uragano, la sua vita e quella della figlia della coppia Silvia, che ha 15 anni.

Foreign Affairs: attenzione Occidente, la Cina dopo Hong Kong punta su Taiwan

Michael Green e Evan Medeiros – due docenti della GeorgeTown University – in un saggio su Foreign Affairs dicono: dietro l’angolo vi è un altro nodo che la Cina anela a tagliare nel modo più reciso po ...

