Inter-Torino, Conte: “La strada è giusta. Dobbiamo sbagliare di meno” (VIDEO) (Di domenica 12 luglio 2020) Le dichiarazioni di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Torino: “Affrontiamo una compagine ostica”. MILANO – Vigilia di Inter-Torino ad Appiano Gentile con il tecnico Antonio Conte che ha parlato ai microfoni ufficiali del club nerazzurro: “La strada intrapresa è quella giusta – ha sottolineato l’allenatore leccese citato da tuttomercatoweb.com – ma Dobbiamo limitare gli errori individuali visto che ci stanno costando diversi punti“. Il Torino L’Inter vuole riprendere la strada della vittoria con il Torino: “E’ una squadra sicuramente molto ostica con una qualità superiore alla ... Leggi su newsmondo

