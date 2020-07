Fiorentina-Verona 1-1, Iachini: “Niente calcoli per la salvezza, ci manca precisione sotto porta” (Di domenica 12 luglio 2020) L’allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato in sala stampa al termine del match pareggiato dai viola per 1-1 contro il Verona nella trentaduesima giornata della Serie A. Un punto acciuffato all’ultimo secondo, grazie al gol di Cutrone in pieno recupero: “I ragazzi oggi non avrebbero meritato la sconfitta, sono contento per loro – spiega Iachini – Anche oggi ci è mancata precisione e lucidità sotto porta, soprattutto nel secondo tempo abbiamo dato e fatto tanto.” Parole al miele proprio per l’autore del gol: “Cutrone ne aveva bisogno, è un ragazzo che si è sempre fatto trovare pronto. Ci abbiamo creduto fino in fondo e alla fine siamo stati premiati.” Sull’obiettivo ... Leggi su sportface

