Ferrari, Vettel a Leclerc dopo lo sconto: “Non c’era spazio”. Il monegasco: “Tutta colpa mia” (Di domenica 12 luglio 2020) Una è la stella del futuro, il pilota su cui la Ferrari ha puntato tutto per tornare a vincere. L’altro è l’ormai ex prima guida, il 4 volte campione del mondo scaricato già a inizio stagione. Charles Leclerc e Sebastian Vettel entrano in rotta di collisione già nel secondo gran premio della stagione: purtroppo per i tifosi del Cavallino rampante, lo fanno letteralmente. Lo scontro nel primo giro del Gp di Stivia ha messo la parola fine su un weekend da incubo, con la Rossa lontanissima dalle prime posizioni già in qualifiche e fuori dalla gara con entrambe le vetture dopo appena poche curve. Almeno a parole, però, tra Vettel e Leclerc ancora non è guerra aperta. Il tedesco è comprensibilmente seccato per una manovra ... Leggi su ilfattoquotidiano

Gp Stiria - le Ferrari si toccano ritirati Vettel e Leclerc SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Un incidente in avvio di gara tra le due Ferrari ha portato al ritiro di Vettel e Leclerc dopo i primi minuti del Gp di Stiria , secondo appuntamento della stagione di F.1. In approccio di curva 3 subito alla ...

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Un incidente in avvio di gara tra le due ha portato al ritiro di e dopo i primi minuti del Gp di , secondo appuntamento della stagione di F.1. In approccio di curva 3 subito alla ... Live F1 - GP Stiria in diretta : disastro Ferrari - Leclerc e Vettel si toccano : ritirati. Bottas al comando 30° giro - Bottas precede di 10" Hamilton e di 15"3 Verstappen, a 24" sempre quarto Albon, quinto a 28" Sainz che si vede minacciato da Ricciardo. Poco lontano Stroll e...

30° giro - precede di 10" Hamilton e di 15"3 Verstappen, a 24" sempre quarto Albon, quinto a 28" Sainz che si vede minacciato da Ricciardo. Poco lontano Stroll e... Gp Stiria - le Ferrari si toccano ritirati Vettel e Leclerc SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Un incidente in avvio di gara tra le due Ferrari ha portato al ritiro di Vettel e Leclerc dopo i primi minuti del Gp di Stiria, secondo appuntamento della stagione di F.1. In approccio di curva 3 subito alla ...

SkySportF1 : ?? F1 al MUGELLO! ?? ? Il commento di Vettel e Leclerc, che guideranno la Ferrari per la prima volta sul circuito tos… - rtl1025 : ?? Scontro tra le due #Ferrari di Sebastian #Vettel e Charles #Leclerc nel primo giro del Gp di #Stiria. Il tedesco… - SkySportF1 : Vettel a colloquio con la Red Bull per il futuro? ? Quanti rumors attorno al tedesco della Ferrari in vista del 202… - CorSport : #GPStiria, #Leclerc si scusa con #Vettel: 'Colpa mia' ?? - kermit290179 : RT @il_miriz: Immagini esclusive del briefing post-gara Ferrari con una pacata discussione tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc #Austria… -