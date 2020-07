Fabrizio Corona: la replica dopo l’intervento dei Carabinieri (Di domenica 12 luglio 2020) Arriva durissima la replica di Fabrizio Corona dopo la pubblicazione della notizia dell’intervento delle forze dell’ordine a casa dell’ex re dei paparazzi per schiamazzi notturni. A chiamare i Carabinieri in zona Città Studi di Milano sarebbero stati i vicini dello stesso Fabrizio Corona, ai domiciliari da febbraio. Secondo il legale, inoltre, non si sarebbe trattato di un “festino”, ma una cena con amici, tutti incensurati. Fabrizio Corona: parla l’avvocato È l’avvocato Ivano Chiesa, il legale di Fabrizio Corona, a rispondere durissimo all’intervento dei Carabinieri a casa del suo assistito. Nell’appartamento ... Leggi su thesocialpost

