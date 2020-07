Fabrizio Corona, altri guai in vista per l’ex re dei paparazzi: ecco cosa è successo! (Di domenica 12 luglio 2020) L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona è tornato a far parlare di sé nelle ultime ore: questa volta ad aver attirato l’attenzione su di lui è stata una segnalazione arrivata alla Polizia di Milano da parte di alcuni suoi vicini di casa. Durante la notte scorsa, infatti, qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine lamentandosi della musica a tutto volume proveniente proprio dall’abitazione di Corona e denunciando il fatto che stesse avvenendo una festa all’interno dell’appartamento. Se da un lato, la Polizia giunta sul posto non ha riscontrato alcuna festa in atto, dall’altro ha trovato, però, cinque persone all’interno della casa di Fabrizio: tre ragazze e due ragazzi. Fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che ... Leggi su isaechia

LaStampa : Fabrizio Corona, festa in casa con cinque amici: ma è ai domiciliari, e arrivano i carabinieri - markkno68939488 : RT @CiceroM5S: Questo è proprio #coglione...conclamato Fabrizio Corona, festa in casa con cinque amici: ma è ai domiciliari, e arrivano i… - rep_milano : Fabrizio Corona, festa in casa con cinque amici: ma è ai domiciliari. E arrivano i carabinieri [aggiornamento delle… - AntFra7 : Questa feccia della società fa il cazzo che vuole e tutti ad applaudire invece di chiedere il carcere a gran voce,… - elsisarsalad : @CammyZura Il corona virus con la faccia di fabrizio corona -