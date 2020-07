Credenziali Facebook in pericolo con 25 app da cancellare per Huawei, Samsung e Xiaomi (Di domenica 12 luglio 2020) Nelle ultime ore Google ha rimosso dal Play Store 25 applicazioni considerate malevoli, in quanto in grado di rubare le Credenziali Facebook di chi le scaricava sul proprio smartphone Huawei, Samsung e Xiaomi. E’ stata in realtà la società di sicurezza informatica francese, Evina, a scovare queste app considerate piuttosto pericolose per la sicurezza degli utenti ed immediatamente è stata informata Google. Vicenda che richiama quella di poche settimane fa, da noi trattata con un articolo a parte. Lista delle app da cancellare sui modelli Huawei, Xiaomi e Samsung dal 12 luglio Il problema è che queste app sono state presenti sul Play Store per più di un anno e sono state scaricate ... Leggi su bufale

Android - 25 app pericolose : sottraggono le credenziali di Facebook Android, 25 app pericolose: sottraggono le credenziali di Facebook. Ecco la lista completa da cancellare immediatamente per proteggere i propri dati Venticinque app dannose per Android progettate segretamente per rubare le credenziali ...

Noovyis : (Credenziali Facebook in pericolo con 25 app da cancellare per Huawei, Samsung e Xiaomi) Playhitmusic - - EMCAROSI : Oggi chiunque abbia #Spotify e #Waze installato su iOS e ha utilizzato l’integrazione #Facebook per accedere con le… - WebPoste : @Leo_salutami Ciao, qui forniamo assistenza per registrazione e recupero credenziali del sito… - infoitscienza : Google Play: 25 app fraudolente fregavano le credenziali di accesso a Facebook, oltre 2,4 mln di download - infoitscienza : Google Play Store, rimosse 25 app che rubavano le credenziali Facebook -

Ultime Notizie dalla rete : Credenziali Facebook Credenziali Facebook in pericolo con 25 app da cancellare per Huawei, Samsung e Xiaomi Bufale.net Google Play Store, il malware Joker colpisce ancora: 11 app rimosse 0

da qui il suo sbarco sul Google Play Store (negli ultimi tempi le app con malware preferivano rubare le credenziali di Facebook). Ora le 11 app incriminate non sono più disponibili per il ...

Come registrarsi all'Agenzia delle Entrate

Diverse sono le modalità possibili per potersi registrare all'Agenzia delle Entrate: via web tramite il sito dell'Agenzia; in ufficio di persona; tramite l'app o tramite la Carta Nazionale dei Servizi ...

da qui il suo sbarco sul Google Play Store (negli ultimi tempi le app con malware preferivano rubare le credenziali di Facebook). Ora le 11 app incriminate non sono più disponibili per il ...Diverse sono le modalità possibili per potersi registrare all'Agenzia delle Entrate: via web tramite il sito dell'Agenzia; in ufficio di persona; tramite l'app o tramite la Carta Nazionale dei Servizi ...