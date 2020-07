Coronavirus Lazio: oggi 16 casi e il bambino di un anno malato a Civitavecchia (Di domenica 12 luglio 2020) “oggi nel Lazio registriamo un dato di 20 casi di cui 16 di importazione, equivalenti all’80%”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato, il quale precisa, inoltre, che “12 dei 16 casi di importazione hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati”. Poi ci sono un caso di rientro dall’Ucraina, una donna di rientro dal Messico, un uomo dal Montenegro e un uomo da Afghanistan. Coronavirus Lazio: 16 casi e il bambino di un anno malato a Civitavecchia Nella Asl Roma 1 – spiega più dettagliatamente l’assessore alla Regione Lazio D’Amato – ... Leggi su nextquotidiano

sole24ore : Sono 5 le Regioni con un indice Rt, il tasso di contagiosità, superiore a 1. Si tratta dell'Emilia Romagna (1,2), c… - SkyTG24 : Coronavirus a #Roma, il sindaco di Fiumicino: '17 positivi sul territorio'. DIRETTA - Adnkronos : #Coronavirus, nel #Lazio 20 nuovi casi: 16 sono importati - Noovyis : (Coronavirus Lazio: oggi 16 casi e il bambino di un anno malato a Civitavecchia) Playhitmusic -… - Meta_Magazine : #Coronavirus #bollettino della #RegioneLazio del #12Luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lazio

“Oggi nel Lazio registriamo un dato di 20 casi di cui 16 di importazione, equivalenti all’80%”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato, il quale precisa, inoltre, che “12 dei ...Allo Spallanzani sono ricoverati 78 pazienti, di questi 49 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2 e 29 sono stati sottoposti ad indagini. Sono tre i ricoverati in terapia intensiva In ques ...