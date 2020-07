Cormezz: 5 cambi per Gattuso contro il Milan (Di domenica 12 luglio 2020) Gattuso si prepara ad affrontare il Milan questa sera al San Paolo con l’ennesimo turnover, scrive il Corriere del Mezzogiorno, per evitare cali di concentrazione e di energie dal momento che si gioca ogni 3 giorni. Cinque i cambi rispetto a Marassi: il ritorno tra i pali di Ospina, a riposo contro Genoa e Roma dopo lo scontro con Caldara a Bergamo; Di Lorenzo sulla fascia destra; Koulibaly al centro della difesa; Zielinski a centrocampo e Callejon per affidarsi al tridente dei piccoletti versione originale, che esprime complessivamente un patrimonio di 293 gol e 224 assist. Anche Lobotka potrebbe trovare spazio dal primo minuto dopo la bella prestazione messa in campo contro il Genoa Non è un caso che nonostante la pressione degli uomini di Nicola il Napoli abbia ... Leggi su ilnapolista

