Cagliari Lecce 0-0 LIVE: Saponara manda fuori di un soffio (Di domenica 12 luglio 2020) Alla Sardegna Arena, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla Sardegna Arena, Cagliari e Lecce si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Lecce 0-0 MOVIOLA 43′ Occasione Lecce – Saponara resiste bene a Klavan e calcia in diagonale, ma strozza troppo il tiro che esce a lato 39′ Sostituzioni Lecce – Problemi anche per LIVErani: dopo Falco si ferma anche Calderoni per un fastidio muscolare alla coscia sinistra 30′ Sostituzione Cagliari – Zenga deve rinunciare a Nainggolan che accusa un ... Leggi su calcionews24

