Bergamo e la GAMeC ripartono dalle luci di Daniel Buren (Di lunedì 13 luglio 2020) Le fibre ottiche di Daniel Buren, uno dei più importanti artisti viventi, ridisegnano e illuminano la sala delle Capriate di Palazzo della Ragione a Bergamo. Una mostra fortemente voluta dalla Galleria d'arte moderna e contemporanea che arriva al culmine di un percorso che ha visto il museo affrontare la pandemia, che a Bergamo è stata devastante, tessendo una relazione molto forte con la cittadinanza grazie al progetto di Radio GAMeC, segnalato anche dall'UNESCO.E ora la mostra, che riporta il discorso artistico nei suoi ambiti più tradizionali, e per il direttore della GAMeC, Lorenzo Giusti, l'occasione assume un valore ancora più forte. "Quello che ha vissuto Bergamo - ha detto ad askanews - è stato particolare, per certi aspetti ... Leggi su ilfogliettone

LaraFacco : RT @larafacco_press: Bergamo e @GAMeCBergamo ripartono da Buren, Gori: messaggio di speranza. via @askanews_ita - LaraFacco : RT @larafacco_press: Ha inaugurato pochi giorni fa la mostra di Daniel Buren nella suggestiva Sala delle Capriate del Palazzo della Ragione… - LaraFacco : RT @larafacco_press: L'artista francese espone per la prima volta in Italia i suoi teli in fibra luminosa. Da non perdere a Bergamo fino al… - GisellaPagano : Bergamo e GAMeC ripartono da Buren, Gori: messaggio di speranza - larafacco_press : Bergamo e @GAMeCBergamo ripartono da Buren, Gori: messaggio di speranza. via @askanews_ita -