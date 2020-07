Barbados, premier invita lavoratori smart working a trasferirsi per un anno (Di domenica 12 luglio 2020) Nelle Isole Barbados, la premier lancia un’iniziativa dedicata a chi lavora in smart working. L’obiettivo è quello di far riprendere il settore del turismo, travolto dalla crisi scatenata dal coronavirus. Trasferitevi nella nostra isola. Questo sostanzialmente, l’invito che la prima ministra delle Barbados Mia Amor Mottley ha lanciato agli smart workers di tutto il mondo. … L'articolo Barbados, premier invita lavoratori smart working a trasferirsi per un anno proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Vista oceano per colazione, spiaggia caraibica in pausa pranzo e, dopo la giornata di lavoro, una movida dai sapori esotici. Lo smart working da sogno viene proposto, con diversi incentivi, dal govern ...

Lavorare da remoto con permessi di soggiorno speciali che prevedono un periodo massimo di 12 mesi. Se la pandemia di coronavirus ha aperto, per milioni di persone, la strada allo smart working c’è chi ...

