Autostrade: al M5s l'offerta non basta. Governo ancora diviso a 48 ore dal Cdm (Di domenica 12 luglio 2020) Per chiudere il contenzioso con il Governo Autostrade alza l'offerta da 3 a 3,4 miliardi, apre a tariffe più basse e conferma 14,5 miliardi di investimenti a lungo termine; Atlantia poi potrebbe ... Leggi su tg.la7

fanpage : Il M5s si dice pronto a lasciare il Governo se i Benetton non escono dalla gestione di Autostrade - bendellavedova : Conte orientato alla nazionalizzazione di Autostrade. Avrà un progetto industriale: più efficienza nella gestione e… - Linkiesta : Sul prolungamento dei poteri speciali fino al 31 dicembre, sulla lista infinita di Dpcm, sulla confusione in merito… - CirianiCarlo : RT @bendellavedova: Conte orientato alla nazionalizzazione di Autostrade. Avrà un progetto industriale: più efficienza nella gestione e ris… - SBaronceli : RT @velo_di_maia: Non ho simpatie per i #Benetton ma le voci sulla volontà di #Conte e #M5S di riportare la gestione delle Autostrade allo… -