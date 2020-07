Will Smith alla moglie dopo la breve separazione: “Avevo chiuso con te” (Di sabato 11 luglio 2020) Will Smith ha recentemente rivelato ai media e alla moglie il suo stato d’animo quando, dopo 23 anni di matrimonio, la coppia si era separata per un breve periodo. Infatti, in quel momento e per tutta la durata di questa pausa di riflessione, Smith non avrebbe detto una parola alla donna che lo affianca nella vita da 23 anni, Jada Pinkett Smith. Will Smith, ecco cosa ha detto Infatti, dopo questa separazione e con il suo benestare, la donna si era fidanzata con il cantante August Alsina. La relazione sarebbe avvenuta durante la pausa di riflessione, quindi, e Smith non solo sapeva tutto, ma non avrebbe fatto problemi. Infatti, lo ... Leggi su nonsolo.tv

Jada Pinkett Smith ammette la relazione con August Alsina : "Io e Will Smith eravamo separati" L'attrice Jada Pinkett Smith ha ammesso di aver avuto una relazione con il rapper August Alsina durante la separazione da Will Smith . Jada Pinkett Smith ha ammesso di aver avuto una relazione con August Alsina aggiungendo però che in quel ...

L'attrice ha ammesso di aver avuto una con il rapper durante la separazione da . ha ammesso di aver avuto una con aggiungendo però che in quel ... Will Smith : "Sono stato chiamato negro dalla polizia più di dieci volte" Will Smith riflette sul movimento Black Lives Matter ricordando gli episodi di razzismo subiti a Philadelphia durante l'adolescenza. La voce di Will Smith si aggiunge alle altre star afroamericane che hanno raccontato di aver subito episodi di ...

riflette sul movimento Black Lives Matter ricordando gli episodi di razzismo subiti a Philadelphia durante l'adolescenza. La voce di si aggiunge alle altre star afroamericane che hanno raccontato di aver subito episodi di ... Will Smith e Jada Pinkett Smith - August Alsina insiste : "sapevano che avrei parlato della relazione" August Alsina su Instagram conferma di aver avuto una relazione con Jada Pinkett Smith con la benedizione di Will Smith: 'Erano stati avvisati che avrei parlato della relazione'. August Alsina sostiene che Will Smith e Jada Pinkett Smith erano ...

