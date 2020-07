Stanisław Lem, malinconie di un sosia in una vita che non è la sua (Di domenica 12 luglio 2020) Interrogandosi sulla natura dell’opera letteraria come prodotto di un atto intenzionale, Wisława Szymborska si chiedeva nel 1967: «C’è dunque un mondo / di cui reggo le sorti indipendenti? / Un tempo che lego con catene di segni? / Un esistere a mio comando incessante?». Otto anni dopo, lo scrittore cracoviano Stanisław Lem rispondeva con il romanzo breve Katar di cui la casa editrice Voland offre adesso la prima traduzione italiana: Febbre da fieno (a cura di Lorenzo Pompeo, pp. 204, … Continua L'articolo Stanisław Lem, malinconie di un sosia in una vita che non è la sua proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

