Roma corsara a Brescia. E fa festa anche Zaniolo (Di sabato 11 luglio 2020) La Roma non stecca l'esame Brescia. Sul campo di una squadra alla ricerca di punti per credere ancora nel miracolo salvezza la formazione di Fonseca comanda le operazioni nel primo tempo e colpisce tre volte nella ripresa. Un successo, il secondo consecutivo, che porta fiducia e punti importanti nella lotta per l'Europa League. Una festa doppia perché, in casa Roma, si può brindare anche al ritorno al gol di Niccolò Zaniolo dopo il tremendo infortunio al ginocchio patito lo scorso 12 gennaio nel match giocato all'Olimpico contro la Juventus. Le "Rondinelle" dal canto loro hanno un'unica grande occasione dopo soli due minuti di gioco con Torregrossa. L'attaccante fallisce e gli ospiti iniziano il loro monologo. Nel primo tempo le occasioni più ghiotte ... Leggi su iltempo

