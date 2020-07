Pd contro Zingaretti sull'Umberto I (Di sabato 11 luglio 2020) Pd contro Zingaretti alla regione Lazio. Anzi, nel mirino è l'assessore Alessio D'Amato, che dovrà andare nell'aula della Pisana a rispondere ad una interrogazione a risposta immediata depositata dal consigliere Emiliano Minnucci, appunto del Pd. Il tema è l'oncologia pediatrica del Policlinico Umberto primo, tristemente chiusa causa Covid. Se fosse stata l'opposizione ad occuparsene, dalle parti del Pd avrebbero urlato alla speculazione. Ora tenteranno di far finta di nulla e l'interrogazione, presentata il 30 giugno appunto per una risposta immediata, non ha avuto ancora una spiegazione dalla giunta regionale. Ormai è dai primi di marzo che il reparto è sbarrato ai bambini malati di tumore per una decisione del direttore generale dell'ospedale, a causa di un sospetto caso ... Leggi su iltempo

