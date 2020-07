Nel Parma c’è un positivo al coronavirus: squadra in isolamento. “È membro dello staff” (Di sabato 11 luglio 2020) Arriva il primo caso di coronavirus in Serie A dalla ripresa del campionato. Si tratta di un membro dello staff del Parma: la squadra è in isolamento e domani (domenica) alle ore 19.30 dovrà scendere in campo nel derby regionale con il Bologna. La società comunica che “l’ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro (non calciatore) del gruppo squadra. Il soggetto completamente asintomatico è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali”. Il club emiliano comunica poi che “tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19 e hanno iniziato ... Leggi su ilfattoquotidiano

