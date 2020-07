Napoli-Milan, arbitra La Penna. Al Var Rocchi (Di sabato 11 luglio 2020) L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per le partite di campionato in programma domani. Napoli-Milan sarà diretta da La Penna. Ad assisterlo saranno Paganessi e Mondin. Il quarto uomo è invece Abisso. Al Var ci sarà Rocchi. Avar Bindoni. Napoli-Milan: La Penna Paganessi-Mondin IV: Abisso Var: Rocchi Avar: Bindoni L'articolo Napoli-Milan, arbitra La Penna. Al Var Rocchi ilNapolista. Leggi su ilnapolista

