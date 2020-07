Militare pedofilo adesca una 12enne sui social, la mamma della vittima lo denuncia e lo fa arrestare (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiValle del Sele. Aveva adescato sui social, utilizzando una falsa identità, una ragazzina di 12 anni, a cui aveva raccontato di chiamarsi “Luca”, di avere 19 anni e di essersi innamorato di lei, inviandole prima messaggi, foto e video a sfondo sessuale, e poi, chiedendole di avere dei rapporti sessuali orali. Così, un uomo di 30 anni, Militare dell’esercito italiano in servizio in una nota caserma del salernitano, è stato arrestato dai carabinieri, con l’accusa di pedofilia e detenzione di materiale pedopornografico. La vittima è una ragazzina di 12 anni, studentessa della scuola media, residente in un paese della Valle del Sele. La storia si è consumata nelle campagne di un paese del cratere ... Leggi su anteprima24

