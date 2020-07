Levi’s in crisi licenzia in massa: jeans scomodi nel lockdown (Di sabato 11 luglio 2020) La crisi economica causata dal Covid-19 sta facendo le prime vittime anche tra le multinazionali della moda. In risposta al crollo delle vendite durante l’epidemia di coronavirus la Levi’s, noto marchio internazionale di abbigliamento, ha deciso di licenziare 700 persone il 15% della sua forza lavoro totale. Il Ceo dell’azienda Chip Bergh ha giustificato il ridimensionamento con gli effetti della chiusura dei negozi durante la pandemia che hanno provocato un -62% del fatturato netto e una perdita netta di 364 milioni di dollari. “Abbiamo iniziato l’anno con un forte slancio, ma la pandemia globale e la crisi economica hanno avuto un impatto significativamente negativo sui nostri risultati del secondo trimestre, dato che i nostri negozi e la maggior parte dei grossisti sono rimasti chiusi in tutto il mondo ... Leggi su quifinanza

