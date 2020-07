Lazio Sassuolo 1-2 LIVE: cronaca e tabellino (Di sabato 11 luglio 2020) Allo Stadio Olimpico, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lazio e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Olimpico”, Lazio e Sassuolo si sono affrontate nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2019/20. Vittoria in rimonta del Sassuolo che sogna l’Europa League. Terzo ko per la Lazio. Luis Alberto con un gol di carambola ha portato in vantaggio la Lazio ma i neroverdi ci hanno creduto e nella ripresa con Raspadori prima (ingiusto il gol annullato nel primo tempo al baby classe 2000) e Caputo poi ribalta la gara e sbanca l’Olimpico! Sintesi Lazio Sassuolo 1-2 MOVIOLA 92′ Gol del ... Leggi su calcionews24

