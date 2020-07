Lazio, Inzaghi: “Scudetto? Arriviamo in Champions” (Di sabato 11 luglio 2020) La terza sconfitta di fila impone un ridimensionamento di idee e obiettivi. E’ inevitabile. Chi parlava di scudetto ha dovuto ricredersi, la Lazio è caduta ancora, anche contro il Sassuolo. Terza sconfitta di fila per la squadra di Inzaghi che abbandona definitivamente l’utopia da primo posto. Ora l’obiettivo è la qualificazione in Champions, distante ancora qualche punto. Al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi ha analizzato la sconfitta: “I ragazzi hanno dato tutto. Purtroppo in questo momento non basta, bisogna fare tutti quanti di più. In questi giorni abbiamo parlato tanto coi ragazzi. È un periodo particolare. Non abbiamo un calendario semplice. Il Sassuolo ha la possibilità di cambiare 9-10 giocatori rispetto a 2 giorni fa. Abbiamo fatto il ... Leggi su italiasera

