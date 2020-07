Inter, accordo totale col Barcellona per Lautaro: le cifre dell’affare (Di sabato 11 luglio 2020) Lautaro Martinez dalla prossima stagione potrebbe non giocare più in Italia. Il giornale sportivo Don Balòn lancia la notizia di un "accordo totale" tra le parti per l'arrivo in Spagna dell'argentino.MAL DI PANCIAcaption id="attachment 901323" align="alignnone" width="1024" Lautaro Martinez (Getty Images)/captionLautaro da qualche mese a questa parte lamenta del 'mal di pancia' all'Inter tanto da spazientirsi in campo e non segnare più. Le sirene del Barcellona sono forti, e il desiderio dell'argentino di giocare a fianco del suo idolo Lionel Messi potrebbe essere più forte di qualsiasi tentazione di rinnovo contrattuale in Italia. Sembra che in queste ultime settimane il giocatore abbia fatto pressioni alla dirigenza ... Leggi su itasportpress

Rinnovo Esposito : l’attaccante cambia agente e trova l’accordo con l’Inter. I dettagli Sebastiano Esposito è passato nella scuderia di Federico Pastorello ed è vicino al Rinnovo di contratto con l’Inter. I dettagli Come riporta Gianluca Di Marzio è a ormai ad un passo l’accordo tra l’Inter e ...

Sebastiano è passato nella scuderia di Federico Pastorello ed è vicino al di contratto con l’Inter. I Come riporta Gianluca Di Marzio è a ormai ad un passo l’accordo tra l’Inter e ... Emerson Palmieri ha detto sì all'Inter - il Chelsea fissa il prezzo : accordo vicinissimo L'Inter, al momento, sembra essere una delle società più attive sul mercato. L'intenzione di Giuseppe Marotta è quella di assicurare ad Antonio Conte un organico che, nella prossima stagione, possa competere fino alla fine per ...

L'Inter, al momento, sembra essere una delle società più attive sul mercato. L'intenzione di Giuseppe Marotta è quella di assicurare ad Antonio Conte un organico che, nella prossima stagione, possa competere fino alla fine per ... PES 2021 - Inter e Milan non rinnovano l’accordo : cosa è successo L’anno scorso è toccato a Fifa, che ha dovuto rinunciare alla licenza della Juventus diventata magicamente ‘Piemonte Calcio’. E via con il dileggio collettivo. Quest’anno invece è il turno di PES perdere delle ...

DiMarzio : #Esposito, accordo ormai raggiunto per il rinnovo con l’@Inter: 5 anni di contratto. E intanto è ufficiale il cambi… - FcInterNewsit : L'agente Reggiani: 'C'è un accordo scritto tra l'Inter e gli agenti di Alaba' - ItaSportPress : Inter, accordo totale col Barcellona per Lautaro: le cifre dell'affare - - WGiammyS : @Claudio_Flac @piero100fanti @Bubu_Inter @marifcinter Non sta rendendo e siamo tutti d'accordo, ma questa squadra c… - vandelli63 : @InterCM16 Sono d'accordo...Lippi2 la vendetta, per allenare l'Inter ci vuole il fisico e lui purtroppo pare non av… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter accordo Inter, accordo totale col Barcellona per Lautaro: le cifre dell’affare ItaSportPress Coronavirus, l’annuncio del Governo: “Vaccino distribuito entro fine anno”

Entro la fine del 2020 dovrebbero arrivare le prime dosi di vaccino di Coronavirus. Questo è quanto affermato dal ministro della Salute Roberto Speranza in un’intervista rilasciata al Foglio. Poi spec ...

Inter, Esposito pronto a firmare il rinnovo: l’attaccante sarà nerazzurro fino al 2025

Dopo le parole spese da Antonio Conte nell'estate scorsa e il debutto in campionato e in Champions League, per Sebastiano Esposito è ora arrivato il momento di prolungare la sua storia d'amore con l'I ...

Entro la fine del 2020 dovrebbero arrivare le prime dosi di vaccino di Coronavirus. Questo è quanto affermato dal ministro della Salute Roberto Speranza in un’intervista rilasciata al Foglio. Poi spec ...Dopo le parole spese da Antonio Conte nell'estate scorsa e il debutto in campionato e in Champions League, per Sebastiano Esposito è ora arrivato il momento di prolungare la sua storia d'amore con l'I ...