Il figlio di Vasco Rossi a processo per omissione di soccorso: “Ci siamo fermati” (Di sabato 11 luglio 2020) Davide Rossi, primogenito della rockstar Vasco, è accusato di lesioni personali gravi e omissione di soccorso stradale. Davanti al giudice monocratico di Roma, il giovane Rossi si è difeso: “Eravamo alla Balduina. Ci siamo fermati subito, siamo scesi dalla macchina e abbiamo chiesto alle ragazze nell’altra auto se fosse tutto a posto e loro ci hanno risposto che era tutto ok”. Il ragazzo ha accusato la stampa di averlo preso di mira per il suo cognome. Dopo la truffa ai fan dello scorso anno, un’altra gatta da pelare per la rockstar. L’incidente nel 2016 Tutto è iniziato il 16 settembre del 2016. Insieme al figlio della rockstar erano presenti un amico ed una ragazza. Ebbero un tamponamento che ... Leggi su thesocialpost

zazoomblog : Davide Rossi accusato di omissione di soccorso il figlio di Vasco risponde: “Ci siamo fermati” - #Davide #Rossi… - Notiziedi_it : Davide Rossi accusato di omissione di soccorso, il figlio di Vasco risponde: “Ci siamo fermati” - GiuseppePepe10 : RT @ElioLannutti: Davide Rossi, il figlio di Vasco provocò incidente e scappò: «Io, perseguitato per colpa di mio padre» - ElioLannutti : Davide Rossi, il figlio di Vasco provocò incidente e scappò: «Io, perseguitato per colpa di mio padre»… - paolorm2012 : Figlio di Vasco Rossi provocò incidente e scappò: «Io, perseguitato per colpa di mio padre» -