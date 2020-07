Ibra: “Mi piace soffrire in allenamento. Devo essere meglio degli altri in tutto quello che faccio” (Di sabato 11 luglio 2020) Nell’intervista rilasciata a Sportweek Zlatan Ibrahimovic ha affrontato diversi temi. Tra questi l’assenza di pubblico negli stadi. “È strano senza tifosi? E lo dici a Ibra che non gioca in uno stadio con meno di 70 mila persone? Sì, il pubblico fa il 50 percento della partita: ti carica, ti fischia (che mi piace), ti emoziona. Quando vado sotto la Curva mi sento vivo. E loro sono felici, pregano il loro Dio”. Sull’incontro con Gazidis: “quello che è uscito della riunione famosa è solo il 10 percento di quello che è successo. Ma non era cattiveria, quella. Era parlare per me e per la squadra. Parlarsi in faccia, chiaramente, per avere risposte sulla situazione, sul nostro futuro”. Sugli allenamenti. “Se mi sveglio ancora ... Leggi su ilnapolista

