I pinguini quando defecano sparano i loro bisogni in oltre un metro (Di sabato 11 luglio 2020) I pinguini quando defecano sparano i loro bisogni di oltre un metro. Questo è quanto scoperto un nuovo studio, fatto in Giappone Il nuovo studio sui pinguini quando defecano I ricercatori in Giappone hanno scoperto che la pressione rettale accumulata negli uccelli incapaci di volare raggiunge i 28 kilopascal. Di conseguenza possonk sparare i loro escrementi a circa 1,2 metri di distanza. Lo studio è stato condotto da Hiroyuki Tajima della Kochi University e Fumiya Fujisawa dell’Acquario di Katsurahama. Quest’ultimo ha iniziato a studiare fino a che punto i pinguini di Humboldt potrebbero sparare lontano la loro cacca. Secondo ... Leggi su kontrokultura

I pinguini sono indubbiamente una specie animale affascinante. Una coppia di pinguini di Magellano, Izzy e Darwin, è stata scelta per visitare il museo Field di Chicago, attualmente chiuso a causa del ...

