Focolai nella logistica, la regione ordina test a tappeto (Di sabato 11 luglio 2020) «test sierologici per tutti i lavoratori del settore da Piacenza a Rimini». Lo annuncia la regione Emilia-Romagna che prova così a contenere il diffondersi del Coronavirus nel settore della logistica. Dopo il Focolaio di fine giugno, esploso nei magazzini bolognesi dell’azienda di logistica Bartolini e poi estesosi nel centro di accoglienza migranti della città, ora il Covid-19 fa la sua comparsa in un altro magazzino, sempre a Bologna. Questa volta si tratta della Tnt Express, altro nome di punta di … Continua L'articolo Focolai nella logistica, la regione ordina test a tappeto proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Nelle ultime 24 ore in Svizzera sono stati registrati 108 nuovi casi di coronavirus e nessun decesso. Dall’inizio della pandemia sono ormai 32'798 le persone risultate positive. Ad oggi sono 640 quell ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.869 casi di positività, 47 in più rispetto a ieri, di cui 29 persone asintomatiche individuate nell’ambito del contact ...