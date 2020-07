Flavio e Gianluca, morti a 16 anni per una dose letale: lunedì il funerale (Di sabato 11 luglio 2020) Cominciano a delinearsi i contorni della tragica more dei due giovanissimi Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi Peralta, trovati morti nei loro letti dai genitori lo scorso 7 luglio a Terni. I due amici di 16 e 15 anni sono morti a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti, vendute loro da un pusher di 41 anni. Il sindaco di Terni, Leonardo Latini, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Nella giornata di sabato è arrivato il referto dell’autopsia. L’autopsia su Flavio e Gianluca L’esame autoptico svolto sul corpo dei due giovanissimi non ha dato le risposte sperate degli inquirenti. L’autopsia, eseguita dall’istituto di medicina legale di Perugia, non ha confermato quale ... Leggi su thesocialpost

matteosalvinimi : 'Era il nostro angioletto'. Quanta disperazione per le loro famiglie. Due giovanissime esistenze spezzate, 15 e 16… - MediasetTgcom24 : Ragazzini morti a Terni, gli amici: 'Volevamo chiamare l'ambulanza ma Flavio e Gianluca ce l'hanno impedito'… - uandarin : RT @uandarin: terni, il pusher che ha venduto metadone a flavio e gianluca? un noto rapper antifa' dei centri sociali - - Agenzia_Ansa : Terni, l'autopsia non chiarisce le cause della morte dei ragazzi. Lunedì in Duomo i funerali di Flavio e Gianluca… - Deb34103683 : RT @ilgiornale: Ha confessato di aver dato il metadone a Flavio e Gianluca. Aldo Maria Romboli è rapper, ultras e militante di sinistra htt… -