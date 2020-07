Ercolano, Webinar sul futuro della città e dei centri urbani minori (Di sabato 11 luglio 2020) Webinar sul futuro di Ercolano e dei centri urbani minori. Il Presidente Giuseppe Scognamiglio: “La cultura come strumento per abbattere mafie e creare sviluppo!” Quali sono gli strumenti sociali e culturali per disegnare il futuro di Ercolano e dei centri urbani minori, questo il titolo del Webinar tenutosi ieri giovedì 9 luglio 2020, trasmesso in … Leggi su 2anews

