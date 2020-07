È morto Mario, lo storico “barista di Ligabue”, aveva 80 anni (Di sabato 11 luglio 2020) Mario Zanni, storico proprietario del “Bar Mario”, è morto all’età di 80 anni: era divenuto particolarmente famoso grazie al rock di Luciano Ligabue. “Ci vediamo da Mario, prima o poi”: chi non ha ascoltato almeno una volta questa citazione, tratta dallo storico brano del cantautore di Correggio, “Certe notti”. Quel Mario era proprio lui, Mario … L'articolo È morto Mario, lo storico “barista di Ligabue”, aveva 80 anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

