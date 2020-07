Dietrofront di Amazon: "Inviata per sbaglio l'email che vieta TikTok ai dipendenti" (Di sabato 11 luglio 2020) Il colosso dell'ecommerce ha detto ufficialmente di aver inviato erroneamente un'email ai dipendenti venerdì dicendo loro di eliminare la famosa app di video dai loro smartphone. La reazione del social video: "Non capiamo le loro preoccupazioni" Leggi su repubblica

