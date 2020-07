Claudia Ruggeri Instagram, passeggiata sensuale in bikini sulla spiaggia: «Senza parole!» (Di sabato 11 luglio 2020) L’estate 2020 per i followers su Instagram di Claudia Ruggeri sarà molto interessante. La Miss di Avanti un altro continua a regalare loro scatti in bikini decisamente “bollenti”. La temuta prova costume è stata superata a pieni voti. Nell’ultimo post la showgirl si gode una passeggiata in riva al mare, che ha fatto alzare immediatamente la temperata. Il suo fisico mozzafiato con delle curve da urlo non passa mai inosservato. Davanti a tanta “abbondanza” i fan hanno completamente perso l’uso della ragione e in pochissimo tempo hanno invaso il post di like e commenti. Per l’affascinante e sensuale Miss Claudia i complimenti ogni volta sono infiniti. Leggi anche –> Claudia ... Leggi su urbanpost

