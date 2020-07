CLASSIFICA - La Juventus 'vede' vicino lo Scudetto: bianconeri a +8 sul 2° posto (Di sabato 11 luglio 2020) Grandissima sofferenza per la Juventus nel posticipo del sabato sera contro l'Atalanta. Allo Stadium è finita 2-2 con i bergamaschi ad un passo dalla grandissima impresa di riaprire clamorosamente la corsa Scudetto. Leggi su tuttonapoli

news24_napoli : CLASSIFICA – La Juventus ‘vede’ vicino lo Scudetto: bianconeri a +8 sul… - news24_napoli : Serie A, la classifica aggiornata: Juventus a +8 sulla Lazio e a +9 sull… - gODDEnino : I complimenti all'#Atalanta, lo scudetto alla #Juventus Solo #Ronaldo con due rigori evita il peggio alla capolista… - calciomercatoit : ????#CristianoRonaldo freddo dal dischetto: doppietta e scudetto più vicino dopo #JuventusAtalanta - ArturoDb72 : RT @TuttoMercatoWeb: Serie A, la classifica aggiornata: Juventus a +8 sulla Lazio e a +9 sull'Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : CLASSIFICA Juventus

Finisce 2-2 l'attesissimo scontro scudetto tra Juventus e Atalanta, con quest'ultima che è stata capace di andare due volte avanti nel punteggio, salvo poi essere rimontata in entrambe le occasioni. L ...Un'Atalanta forte, fortissima. Una Juve capace di reagire coi denti, con la voglia di non perdere la seconda gara di fila e di blindare un primato in classifica che è largo, sì, ma rischiava di restri ...