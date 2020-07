Chiamami Col Tuo Nome: ecco l’attore che era stato preso in considerazione per interpretare Oliver (Di sabato 11 luglio 2020) Chiamami Col Tuo Nome è stato un successo di Luca Guadagnino ed il personaggio di Oliver, interpretato da Armie Hammer, gli è valsa una candidatura ai Golden Globe del 2018 come miglior attore non protagonista, eppure – come rivelato da Variety – quel ruolo inizialmente non doveva essere suo. Lo studente americano che fece innamorare Elio (Timothee Chalamet) sarebbe infatti dovuto essere Matt Bomer. “Incontrai il produttore di ‘Chiamami col tuo Nome’, Derek Simonds, anni fa quando ero ancora coinvolto nel progetto, e ci trovammo bene, ci fu un ottimo scambio di idee – ha confessato Matt Bomer a Variety – Ovviamente adoravo il materiale e adoravo parlare con lui del progetto. Pensavo ci fosse veramente la possibilità di ... Leggi su bitchyf

Uno dei cineasti più prolifici del momento, in tutto il mondo, è il nostro Luca Guadagnino: 49 anni il prossimo agosto, stando alla scheda su IMDB il regista palermitano è al lavoro su almeno quattro ...

