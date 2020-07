Cagliari-Lecce, Zenga alla vigilia: “Abbiamo il dovere di fare il massimo” (Di sabato 11 luglio 2020) Walter Zenga ha parlato alla vigilia di Cagliari-Lecce, trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Il tecnico dei padroni di casa non vuole sentir parlare di eventuali leggerezze in vista di domani: “Quando hai il dovere assoluto di rispettare i tifosi, la maglia e se stessi – ha detto in conferenza stampa – non c’e’ bisogno di fare grandi discorsi motivazionali ai giocatori: basta il lavoro che ogni giorno facciamo in campo. Vero che il Lecce si gioca tanto, ma per noi ci sono sette partite e ventuno punti: abbiamo il dovere di fare il massimo. Se rispettiamo noi stessi e gli altri possiamo fare una buona partita. Il Lecce ha sempre dato ... Leggi su sportface

Cagliari - col Lecce la 100ª panchina di Zenga : "Tanta roba" Cagliari - Domani sarà la centesima gara di Walter Zenga in serie A: " Cento panchine sono tanta roba - ha detto nella conferenza stampa di presentazione della gara contro il Lecce - magari sarebbero ...

