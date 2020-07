Brescia-Roma, Zaniolo: “Speriamo di vincerle tutte, non sono al 100%” (Di sabato 11 luglio 2020) “La vittoria è importante per il morale, la classifica e l’ambiente. Stiamo lavorando bene, siamo concentrati e arrabbiati. Non vogliamo fermarci e speriamo di vincerle tutte”. Così Nicolò Zaniolo, autore del definitivo 3-0 della Roma contro il Brescia, ha parlato nel post partita al Rigamonti. Il classe 1999 è tornato al gol dopo il lungo stop per l’infortunio. E sulle sue condizioni: “Non sono al 100%. Mancherà un mese all’Europa League e penso di poter tornare quello di prima. Spero di dare una mano per vincere”, ha concluso Zaniolo ai microfoni di Roma TV. Leggi su sportface

