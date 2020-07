Autostrade, Fico “Sì alla revoca, chi sbaglia deve pagare” (Di sabato 11 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Io sono per la revoca, con un piano preciso che riesca a supportarne la gestione. Mi interessa però affermare un principio dopo la tragedia del ponte Morandi: è finito il tempo in cui può succedere un disastro e chi ha la concessione di un bene pubblico pensa di farla franca, perchè si sente proprietario di quel bene. I beni pubblici vengono affidati, chi sbaglia, va via. Non c'è ricco o potente che tenga”. Lo dice in un'intervista al quotidiano La Repubblica il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando delle concessioni autostradali.Fico parla anche dei decreti sicurezza, e li definisce “una risposta sbagliata a un problema reale. Ed è stato sbagliato il metodo, un decreto legge fatto senza un ... Leggi su iltempo

Lo dice in un'intervista al quotidiano La Repubblica il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando delle concessioni autostradali.Fico parla anche dei decreti sicurezza, e li definisce "una ...

