Atletica, Luca Lai realizza l’11° crono all-time in Italia nei 100 metri (Di sabato 11 luglio 2020) Nel corso del meeting di Atletica leggera a Bulle, in Svizzera, Luca Lai si è portato in testa alla classifica Italiana stagionale dei 100 metri, grazie prima ad un 10″32 in batteria e poi ad un 10″22 in finale. Il 28enne di Oristano, dunque, ha fatto registrare l’undicesimo tempo all-time in Italia, migliorando anche il crono realizzato da Filippo Tortu a Rieti la scorsa settimana. Il velocista sardo prima del lockdown per coronavirus sui 60 indoor era sceso a 6″57 diventando il sesto Italiano di sempre sulla distanza. Leggi su sportface

