Valencia, Correia costa caro: 10.000 al minuto per…due partite (Di venerdì 10 luglio 2020) Nel calcio spesso non tutto va come dovrebbe. Alcuni giocatori non riescono ad inserirsi subito oppure non sono in grado di dimostrare tutto il loro valore. È il caso di Thierry Correia, terzino classe '99 che al Valencia non è riuscito a strappare una maglia da titolare. Il portoghese è sceso in campo solamente due volte in campionato e dopo la ripresa è l'unico a non aver ancora giocato.Correia, LA PANCHINA costa CARA AL Valenciacaption id="attachment 989821" align="alignnone" width="300" Correia (Getty Images)/captionLa giovane età potrebbe avere influito nelle prestazioni del giocatore che però pesa e non poco sulle casse del club. Secondo quanto riportato da Marca le sue uniche due apparizioni sarebbero costate al ... Leggi su itasportpress

