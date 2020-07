Travolti da auto sul marciapiede: anche la neonata è in pericolo di vita (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Gennaro Vesuviano (Na) – anche la neonata, data alla luce al settimo mese di gravidanza, è in gravi condizioni e lotta per non morire insieme alla mamma e al papà, Travolti dall’auto guidata da un 18enne a San Gennaro Vesuviano. L’incidente è avvenuto intorno all’una della scorsa notte e ha provocato la morte della 27enne Natalia Boccia. La sorella, Pasqualina, di 34 anni, ha dato alla luce poche ore dopo l’incidente una bambina, di circa 2 chili e 200 grammi, trasferita dall’ospedale di Sarno a quello Moscati di Avellino, dove si trova attualmente intubata e sottoposta a trattamento ipotermico per contrastare una encefalopatia, probabilmente subita nel momento dell’incidente quando era ancora nel grembo materno. Nata ... Leggi su anteprima24

