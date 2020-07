Sconcerti: “Juve grande società, è successo qualcosa di grave ma non esce nulla. Il silenzio vale quanto un fuoriclasse” (Di venerdì 10 luglio 2020) Mario Sconcerti parla del momento vissuto in casa Juventus dopo la sconfitta a San Siro con il Milan. Ecco l’analisi del noto giornalista ai microfoni di Calciomercato.com: “grande società la Juventus. Naturalmente dico sul serio. Guardate la sconfitta di San Siro, qualcosa di incredibile, di grave. Ma nessuno ha detto niente. Oggi è di nuovo vigilia … L'articolo Sconcerti: “Juve grande società, è successo qualcosa di grave ma non esce nulla. Il silenzio vale quanto un fuoriclasse” Leggi su dailynews24

