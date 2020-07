Razer DeathAdder V2 Mini: annunciato il miglior mouse da gaming anche in versione…mini (Di venerdì 10 luglio 2020) by Hynerd.it Razer ha lanciato nella giornata odierna il Razer DeathAdder V2 Mini, l’ultimo nato nella famiglia DeathAdder, pensato per soddisfare la richiesta di una versione più piccola e leggera del famoso mouse, ma sempre caratterizzata dall’iconico design ergonomico destro, scelto da oltre 10 milioni di fan del Razer DeathAdder. Con soli 62g, il Razer DeathAdder V2 Mini è un mouse gaming ultra-leggero studiato appositamente per mani di piccole dimensioni. Progettata per consentire sia lo stile di presa a palmo che ad … su: Razer DeathAdder V2 Mini: annunciato il ... Leggi su hynerd

