Pago: “Ho chiuso” (Di venerdì 10 luglio 2020) Impegnato in un nuovo progetto musicale e nel debutto del suo nuovo libro Vagabondo per amore: La mia vita dalla A alla Z Pago ha dichiarato in un’intervista a Velvet Mag d’essere una persona diversa rispetto a qualche mese fa. La sua vita sentimentale per circa un anno è stata di dominio pubblico, la sua storia con Serena Enardu ha interessato il pubblico e non solo, ma ora vuole solo pensare al futuro in particolare ai progetti professionali. Pago non ha nessun problema ad ammettere che ha amato Serena, ma che ha anche tanto sofferto e la delusione dovuta ad aspettative non realizzate è stata tanta: “Se parliamo di quel periodo lì, sì, l’ho messo su musica e l’ho chiuso. Ho chiuso un periodo sofferto, dove c’è stata rabbia e delusione. Ma anche amore.” ... Leggi su quotidianpost

