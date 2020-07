Napoli su Castagne, ma la concorrenza aumenta: ci pensano due club inglesi (Di venerdì 10 luglio 2020) Uno dei giocatori in uscita al termine della stagione dell'Atalanta potrebbe essere Timothy Castagne. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Napoli su Castagne, ma la concorrenza aumenta: ci pensano due club inglesi - Salvamarga88 : @macho_morandi le classiche sparate di DM come manolas-aerola +20-vecino/allan-ilicic+castagne napoli... - sportli26181512 : #Moviola Roma e Napoli: Doveri una garanzia, Guida riparte bene: Espulsione giusta per Perotti, regolare il gol di… - sportli26181512 : #Moviola Atalanta-Napoli: Doveri una garanzia: Regolare il gol di Pasalic, Koulibaly tiene in gioco Castagne sul la… - saldare86 : @clalicalzi @BOSSIMILANIST Il Napoli provó Theo ma aveva sia dubbi su città sia il Napoli stesso stava incasinato s… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Castagne Napoli su Castagne, ma la concorrenza aumenta: ci pensano due club inglesi Tutto Napoli Atalanta-Samp 2-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

L’Atalanta sa solo vincere. La squadra di Gasperini centra il nono successo consecutivo e supera 2-0 la Sampdoria risolvendo il match della 31a giornata di Serie A (FOTO) con un grande secondo tempo, ...

Ecco gli episodi clou della serata di Serie A.

Al Franchi ritmi bassi per gran parte degli oltre 90 minuti di Fiorentina-Cagliari. L’unico episodio che riguarda il Var Pairetto è al 6’ quando sul gol di Simeone, dopo qualche lungo istante, le line ...

L’Atalanta sa solo vincere. La squadra di Gasperini centra il nono successo consecutivo e supera 2-0 la Sampdoria risolvendo il match della 31a giornata di Serie A (FOTO) con un grande secondo tempo, ...Al Franchi ritmi bassi per gran parte degli oltre 90 minuti di Fiorentina-Cagliari. L’unico episodio che riguarda il Var Pairetto è al 6’ quando sul gol di Simeone, dopo qualche lungo istante, le line ...