Monfalcone : tamponi a tappeto per chi è arrivato da fuori Schengen dal 1 giugno (Di venerdì 10 luglio 2020) Dalle 8 di venerdì 10 Luglio alle 17.30 di sabato a Monfalcone verranno effetturati tamponi a tappeto per le persone che sono arrivate da fuori Schengen dal 1 giugno. Poi ai ‘negativi’ oltre al tampone verrà effettuato anche l’esame del sangue. Il Sindaco Anna Cisint ringrazia l’Assessore Riccardi e i suoi servizi regionali e sanitari, oltre a suoi collaboratori. “La comunità bengalese che ci sta dando una mano. Prevenzione e salute.” Leggi su udine20

il_piccolo : #Monfalcone, test a 315 persone provenienti da Paesi extra Schengen - TRIESTEALLNEWS : Monfalcone, Asugi: 'Tamponi alle persone extracomunitarie rientrate nell'ultimo mese' - - AsugiFVG : Monitoraggio e prevenzione nei confronti di persone extracomunitarie arrivate a Monfalcone dal 1/06 ad oggi I tampo… - mariacr28250504 : RT @il_piccolo: #Coronavirus, via ai tamponi sui trecento bengalesi rientrati a #Monfalcone nell’ultimo mese - romi_andrio : RT @il_piccolo: #Coronavirus, via ai tamponi sui trecento bengalesi rientrati a #Monfalcone nell’ultimo mese -

Ultime Notizie dalla rete : Monfalcone tamponi

Il Piccolo

Laura Blasich Sono almeno 315 le persone arrivate in città dal primo giugno provenienti da Paesi extra Schengen che oggi e domani saranno sottoposte a tampone per accertare eventuali positività al cor ...UDINE Cinque Aziende sanitarie su 6 hanno chiuso il bilancio 2019 in terreno positivo e a loro resteranno i fondi risparmiati nella quota parte dopo che, come prevede la normativa nazionale, con quei ...