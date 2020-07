Marte, splendido sorvolo del cratere pieno di ghiaccio. Video spettacolare (Di venerdì 10 luglio 2020) Altro che pianeta arido. Marte è freddo, quasi del tutto secco, ed è un luogo dove l’acqua liquida appare solo fugacemente. Il ghiaccio esiste sul Pianeta Rosso e, nelle pianure settentrionali non lontano dal Polo Nord, il cratere di Korolev detiene un vero e proprio serbatoio di circa 1,8 km di spessore in alcuni punti. Le immagini registrate dall’Agenzia Spaziale Europa (Esa) lasciano letteralmente a bocca aperta. La Videocamera stereo in alta risoluzione montata sul veicolo spaziale Mars Express, in perlustrazione sul pianeta rosso, mostra in tutta la sua bellezza il cratere Korolev. Animazione sorvolo Il cratere è largo ben 82 chilometri e profondo 2 km. Il Video, ad alta definizione, è stato realizzato ... Leggi su meteogiornale

Altro che pianeta arido. Marte è freddo, quasi del tutto secco, ed è un luogo dove l'acqua liquida appare solo fugacemente. Il ghiaccio esiste sul Pianeta Rosso e, nelle pianure settentrionali non lon ...