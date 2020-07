Mano pesante di Rizzoli contro un arbitro di Serie A: la sua stagione può essere già finita (Di venerdì 10 luglio 2020) Record di calci di rigore assegnati in Serie A: nessuno in Europa fischia più penalty degli arbitri italiani. L'ultimo match di Serie A tra Roma e Parma rischia però di costare la stagione, o comunque la parte restante di campionato, all'arbitro Fabbri. Uno stop che potrebbe essere più lungo del solito per un errore più pesante del solito. È quello a cui starebbero pensando i vertici arbitrali italiani per quanto riguarda Michael Fabbri, direttore di gara mercoledì sera all’Olimpico... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Mano pesante Rifiuti a Salerno: Sindaco, “Useremo mano pesante contro chi sbaglia” Salernonotizie.it Errore clamoroso in Roma-Parma: Fabbri rischia lo stop fino a fine stagione

Uno stop che potrebbe essere più lungo del solito per un errore più pesante del solito. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive così su Michael Fabbri, protagonista in negativo di Roma-Pa ...

Coronavirus, Crisanti sicuro: “Ci sarà una seconda ondata ancora più pesante”

Il virologo Andrea Crisanti in collegamento si è detto sicuro che ci sarà una seconda ondata di coronavirus in autunno e in inverno. Sarà caccia ai focolai La quiete prima della tempesta. E’ questo il ...

